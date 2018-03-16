Соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» поступил на рассмотрение в Госдуму.
Законодательное собрание Вологодской области выступило с законодательной инициативой об ужесточении административной ответственности за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации.
Как сообщает «Современный предприниматель», по мнению авторов инициативы, действующие штрафы не стимулируют нелегальных предпринимателей регистрировать свою деятельность и платить налоги.
За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или юрлица депутаты предлагают увеличить штрафы до 3-5 тысяч рублей.
За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда она обязательна, штрафы также предлагают увеличить до размера от 3 до 5 тысяч рублей.
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