Законодательное собрание Вологодской области выступило с законодательной инициативой об ужесточении административной ответственности за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Как сообщает «Современный предприниматель» , по мнению авторов инициативы, действующие штрафы не стимулируют нелегальных предпринимателей регистрировать свою деятельность и платить налоги.

За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или юрлица депутаты предлагают увеличить штрафы до 3-5 тысяч рублей.

За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда она обязательна, штрафы также предлагают увеличить до размера от 3 до 5 тысяч рублей.