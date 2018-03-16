Специалисты компании Avast обнаружили в Google Play два новых приложения SP Browser и Mr. MineRusher со встроенной вредоносной программой для майнинга криптовалюты Monero.

Приложение автоматически соединяется с веб-сайтом apptrackers.org, где размещен CoinHive Javascript для майнинга Monero. Таким образом, процесс майнинга запускается сразу после соединения с доменом и работает в фоновом режиме, когда экран выключен, а устройство использует передачу данных или подключено к Wi-Fi.

Последствия скрытого майнинга на смартфонах - быстрый разряд батареи, неработающие веб-сайты и, в некоторых случаях, полномасштабные сбои системы, сообщает ForkLog .