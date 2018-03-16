Новикомбанк в результате допэмиссии увеличил уставный капитал до 11,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«15 марта 2018 года Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «АКБ «Новикомбанк». Всего было размещена 1 737 441 ценная бумага номинальной стоимостью одна тысяча рублей... С учетом выпуска этих акций уставный капитал Новикомбанка вырос на 1,7 миллиарда рублей и составляет 11,8 миллиарда рублей», — говорится в релизе

Ценные бумаги были оплачены организациями госкорпорации «Ростех» по цене 2 039 рублей за одну акцию. Таким образом, собственный капитал банка увеличился на 3,5 млрд рублей.

