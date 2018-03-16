Пакет в 3,25 млн акций TCS Group Holding продает один из фондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) в связи с завершением своей деятельности. При этом партнеры BVCP останутся акционерами «Тинькоффа», сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.

Ранее стало известно, что неназванный инвестор выставил на продажу до 3,25 млн обыкновенных акций TCS Group, в состав которой входят Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование».

«Жизненный цикл одного из наших фондов прямых инвестиций подходит к концу, и поэтому мы продаем свою долю. Мы убеждены, что компания обладает огромным потенциалом развития, партнеры Baring Vostok с радостью остаются акционерами банка», — прокомментировал основатель и старший партнер фонда Baring Vostok Майкл Калви.

«Я благодарен BVCP за поддержку истории «Тинькоффа» с самых ранних этапов. Этот фонд был прекрасным акционером и внес свой вклад в стратегическое развитие Тинькофф Банка. Я очень рад, что наш банк стал такой прибыльной инвестицией для BVCP, а также тому, что партнеры Baring Vostok остаются с нами в качестве акционеров на следующем этапе развития компании, по мере того как мы продолжаем увеличивать доходность для всех наших инвесторов», — сказал основатель TCS Group Олег Тиньков.

