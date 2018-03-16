Большинство россиян (78%) готовы сменить место работы, если им предложат повышение заработной платы. При этом 15% не готовы менять работодателя ни при каких условиях. Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в декабре 2017 года.

Согласно полученным данным, степень готовности к смене работы зависит от уровня дополнительного дохода, который предлагает потенциальный работодатель. Так, при повышении зарплаты на 20% поменяют место работы 9% опрошенных, на 30—40% — 21%. При повышении на 50% и более работу готовы сменить уже 48% россиян. Чем старше человек, тем менее он расположен к смене работы, вне зависимости от степени повышения зарплаты. Жители малых городов и поселков городского типа привязаны к своей текущей работе больше жителей других типов населенных пунктов: 23% из них не готовы менять работодателя ни при каких условиях.

Половина (51%) россиян полагает, что размер их заработной платы в течение года останется без изменений, треть (29%) ожидает увеличения зарплаты, 5% — уменьшения. 15% опрошенных затруднились ответить. Чем моложе россияне, тем больше среди них тех, кто ожидает роста зарплат: в группе от 18 до 24 лет 43% считают, что их оклад вырастет.

Большинство россиян (67%) готовы работать с большей отдачей, если им увеличат зарплату. При этом имеет значение размер дополнительного вознаграждения: при повышении оклада на 20% лишь 12% опрошенных готовы работать продуктивнее, при повышении на 50% и более — уже 31%.

По мнению 28% россиян, повышение зарплаты не скажется на качестве их труда, так как они уже работают с максимальной отдачей.

Уровень заработной платы в России в целом ниже, чем в любом государстве ОЭСР. Такое положение сохраняется на протяжении последних десяти лет с незначительными колебаниями, отмечают в НАФИ. По этой причине россияне работают хуже, чем могли бы, полагают аналитики.

«Из-за в целом низкой зарплаты люди берегут силы, они осознанно работают хуже, чем могли бы. Треть участников исследования отметили, что они будут работать лучше, если заработная плата повысится в 1,5—2 раза. Это, конечно, объективно много и невозможно для большинства работодателей. К тому же многие работники неадекватно оценивают состояние экономики и компании-работодателя, а также свою «стоимость» на рынке», — комментирует результаты исследования руководитель направления HR-исследований аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.