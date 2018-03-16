Московский городской суд 12 апреля рассмотрит жалобу защиты экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.



15 декабря прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130,4 млн рублей. Экс-министра также лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после отбытия срока.

Суд счел доказанной вину Улюкаева в получении взятки 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» он передал министру сумку с купюрами, а также корзинку с фирменными колбасками. Передача проходила под контролем ФСБ.

За месяц до этого на саммите БРИКС в индийском штате Гоа Улюкаев «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и «жестом с двумя пальцами» потребовал у Сечина деньги в качестве «премии» за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» 50-процентного госпакета акций «Башнефти», признал суд. После этого Сечин обратился к советнику «Роснефти» по безопасности Олегу Феоктистову, и вместе они написали заявление на Улюкаева в адрес директора ФСБ Александра Бортникова.

Ранее Улюкаев публично называл нецелесообразным участие «Роснефти», которая косвенно контролируется государством, в приватизации компании.

Главным свидетелем на процессе должен был быть Сечин, однако он не явился в суд, хотя ему были отправлены несколько повесток. В основу приговора легли показания Феоктистова. Будучи также генералом ФСБ, он курировал оперативную разработку Улюкаева и непосредственно наблюдал за передачей денег министру. Генерал, считающийся одним из самых влиятельных силовиков России, был допрошен в закрытом режиме, при этом он впервые появился на публике.