Минфин готовится разместить новые евробонды с погашением в 2029 году в объеме до 3 млрд долларов. По ним предложены ряд условий, которых ранее не было. В частности, инвесторы смогут выбрать, чтобы процентные выплаты и/или платеж при погашении осуществлялись в рублях, а не в долларах США. При этом выплата в рублях может превратиться из альтернативы в неизбежность, сообщает РБК со ссылкой на предварительный проспект евробондов.

Соответствующую конвертацию долларов, подлежащих выплате, в рубли будет проводить Национальный расчетный депозитарий (НРД). Уведомление о желании получить выплату в рублях должно быть направлено за 5—30 рабочих дней до даты соответствующего купонного платежа или погашения бумаг. Остальные инвесторы по умолчанию будут получать платежи по евробондам в долларах.

Euroclear будет обслуживать новые бумаги наряду с НРД, следует из проспекта Минфина.

Выбор платежей в рублях несет свои риски, связанные с исполнением конвертации, предупреждает Минфин. Держатель евробондов будет получать рубли по курсу, который сможет обеспечить НРД, а депозитарий, хотя и будет стремиться к наилучшему курсу, не может всегда его гарантировать.

Выплата в рублях может превратиться из альтернативы в неизбежность, следует из проспекта. С 2016 года Минфин включал в выпуски еврооблигаций особое условие на случай геополитического форс-мажора: если платежи в долларах станут невозможны, инвесторы получат деньги в евро, британских фунтах или швейцарских франках. Теперь это условие расширяется: если выплата станет невозможна ни в одной из четырех западных валют, у держателей не останется выбора, кроме как получить рубли.