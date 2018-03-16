Минэкономразвития целью № 1 на этот год ставит улучшение делового климата в стране, пишут «Известия» со ссылкой на документ о задачах министерства на 2018 год.

Так, в министерстве рассчитывают по итогам 2018 года подняться с 52-го места на 40-е в части условий налогообложения в рейтинге Всемирного банка Doing Business (DB). Добиться этого в ведомстве предполагают, в частности, за счет создания для бизнеса «единого окна» по фискальным вопросам. Также Минэк выступил с предложением о создании в течение ближайших трех месяцев Совета по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности под председательством премьер-министра.

В целом в рейтинге DB в прошлом году наша страна поднялась на пять позиций и заняла 35-е место. У Минэкономразвития остался год, чтобы выполнить указ президента и занять 20-ю строчку.

Помимо улучшения условий налогообложения в министерстве собираются принять ряд других мер: упростить процедуры перемещения товаров через границу, снизить срок регистрации прав собственности с 13 до 10 дней, сократить технологическое присоединение к электрическим сетям с трех до двух этапов.

Минэкономразвития собирается сформировать в правительстве новую модель работы по упрощению условий ведения бизнеса, отмечается в документе. Для этого, как пояснили в пресс-службе Минэка, под председательством премьер-министра будет создан специальный Совет по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Само министерство будет выполнять функцию координатора ведомств и бизнеса.

Также в Минэкономразвития предлагают оценивать работу руководителей ведомств по тому, как улучшились условия для предпринимателей. Инвестклимат должен ежегодно улучшаться не менее чем в 40% регионов, подчеркивается в документе.

Еще в 2010 году Россия занимала в DB 124-е место, улучшение наших позиций достигало 30 строчек в год. Сейчас для достижения поставленной президентом цели осталось подняться всего лишь на 15 позиций. Для того чтобы занять 20-е место, России нужно обогнать такие страны, как, например, Япония, Швейцария, Франция, Таиланд, Маврикий и Германия.

