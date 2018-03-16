Крупнейшие телекоммуникационные компании предлагают узаконить и упростить сбор больших пользовательских данных и торговлю ими: вместо обсуждавшегося введения госмонополии в этой сфере участники рынка настаивают на принципах саморегулирования. Об этом говорится в проекте концепции среднесрочного регулирования медиакоммуникационной отрасли — Инфокоммуникационного кодекса, пишет «Коммерсант».



Документ подготовил Медиакоммуникационный союз, в который входят МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом», «Ростелеком», а также крупнейшие медиахолдинги — Национальная медиагруппа, «Газпром-медиа», «СТС Медиа» и др. Разработка концепции велась при участии центра компетенций по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика», фонда «Сколково» и Boston Consulting Group.

Концепция Инфокоммуникационного кодекса предусматривает упрощение регулирования строительства и размещения объектов связи, ускорение принятия решений при распределении частот и введение поэтапной оплаты за их выделение, следует из документа. Реформировать предлагается и лицензирование услуг связи — в частности, путем перехода на единую бессрочную лицензию «на работу в инфокоммуникационной сфере». В проекте отмечается, что схожая модель лицензирования применяется в Сингапуре.



Кроме того, предлагается законодательно закрепить фактически действующий сегодня принцип сетевой нейтральности. При этом разработчики концепции указывают, что предстоит проработать вопросы управления трафиком при авариях в сети, а также возможность замедления определенных типов трафика, в частности p2p, сетевого протокола, на котором работают пользовательские файлообменники и торрент-трекеры.

Документ также предусматривает узаконить коммерческое использование данных пользователей «всеми отраслями экономики». Для этого предлагается создать список данных, которые требуют согласования на использование и передачу. Процедура получения такого согласия при этом должна упроститься. Обработку данных, не относящихся к этой группе, предлагается осуществлять без согласия субъекта.

В МКС газете подтвердили, что концепция находится в высокой степени готовности и после доработки должна пройти согласование в правительстве и АНО «Цифровая экономика». Из информации на сайте АНО следует, что 20 марта рабочие группы рассмотрят проект концепции в технопарке «Сколково».

