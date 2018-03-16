За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 0,5% и теперь составляет $8,198 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $138,7 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 15.00 по мск.

Ethereum опускается в цене. За 24 часа он снизился на 1,67% до $0,602 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $59,1 млрд.

Курс Ripple упал еще на 2,13% за сутки. Он составляет $0,693 при капитализации $27 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 1,39% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $0,924 тыс. Капитализация криптовалюты - $15,7 млрд.

Курс Litecoin - $0,161 тыс. Таким образом, он снизился на 2,43% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет $8,9 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $325,5 млрд.