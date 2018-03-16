Представители малого бизнеса – клиенты «АК БАРС» Банка могут воспользоваться продуктом «Овердрафт-Старт» с предодобренным лимитом овердрафта* до 1 миллиона рублей РФ.

Овердрафт представляет собой кратковременное финансирование банком компаний, у которых временно отсутствуют средства на расчетном счете. Сумма овердрафта может быть одобрена до 1 миллиона рублей РФ по ставке от 18 до 20 % годовых сроком на 14 месяцев, при этом срок транша возможен до 60 календарных дней. Залоговое обеспечение по данному продукту не требуется.

За счет овердрафта предприниматели могут покрывать кассовые разрывы, возникающие при ведении операционной деятельности, переводить платежи контрагентам, оплачивать налоги и заработную плату сотрудникам. Подробную информацию о продукте «Овердрафт-Старт» можно получить у персонального менеджера или по телефону горячей линии 8-800-2005-303 (бесплатно по России).

*Лимит овердрафта предодобрен клиентам, соответствующим требованиям банка.