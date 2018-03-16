«РуссНефть» осенью 2017 года начала хеджировать риски от падения цен на нефть, следует из отчета компании за 2017 год по стандартам РСБУ. «На рынках будет сохраняться высокая волатильность цен на товары, (...) падение цены на нефть ниже 35 долларов может привести к отрицательным финансовым показателям компании», — говорится в документе.

Как пишет РБК , для защиты операционного потока «РуссНефть» в сентябре 2017 года заключила сделки по хеджированию цен на нефть марки Brent с ВТБ и Промсвязьбанком: купила пут-опционы (право продать базовый актив (в данном случае нефть) по фиксированной цене продавцу опциона) и продала колл-опционы (право на покупку базового актива по фиксированной цене). Инструменты действуют с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020-го, расчеты проходят ежемесячно. Но пока «РуссНефть» терпит убытки по этим сделкам: из-за роста цен на нефть, а также «минимального изменения курса рубля по отношению к ценам на нефть» у компании возникли обязательства по колл-опциону, и за январь она выплатила банкам 89,9 млн рублей, говорится в отчете. Стоимость Brent в январе выросла на 2,5%, до 68,13 доллара за баррель, а рубль укрепился относительно доллара на 2,3%: 31 января доллар стоил 56,29 рубля.

Из-за специфики сделок одновременный рост курса рубля и цен на нефть может привести к возникновению убытков у компании, говорится в отчете. Но обязательства по выплатам в случае исполнения колл-опциона значительно ниже, чем прибыль, которую компания получает при одновременном росте и цен на нефть, и курса рубля, сказал РБК представитель «РуссНефти».

Из годового отчета «РуссНефти» не следует, при каком падении цены на нефть и курса рубля компания начнет зарабатывать по опционам. Представитель компании это также не комментирует.

В 2015 и 2016 годах «РуссНефть» не использовала производные финансовые инструменты для хеджирования цен на нефть, говорится в отчете компании за 2016 год. В 2017 году «РуссНефть» приобрела опционы по требованию банка ВТБ, объяснил представитель «РуссНефти». Это основной кредитор компании, ее общий долг — 1,4 млрд долларов, из них перед ВТБ — 1,27 млрд, сообщало агентство Moody's.

Представитель ВТБ отказался от комментариев, представитель Промсвязьбанка не ответил на запрос РБК.

Подобные опционы — это своего рода страховка для ВТБ, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Желание банка застраховать риски объяснимо: он — единственный крупный кредитор, а «РуссНефть» на фоне санации другого актива Гуцериева, Бинбанка, может выглядеть более рискованным заемщиком, чем другие нефтяные компании, добавляет он.