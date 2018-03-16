Российский рынок откроется нейтрально вследствие слабой динамики торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы. Внешний фон для отечественных фондовых индексов остается напряженным из-за антироссийских настроений и ввода очередных санкций США против российских спецслужб и ряда россиян. Скорее всего инвесторы постараются выйти из рубля в доллар, как в защитную валюту. Благодаря сильным данным по промышленному индексу Нью-Йорка доллар получил хорошую поддержку против евро. Учитывая, что индекс PMI, рынок труда и в ISM продемонстрировали отличные результаты, можно ожидать хороших результатов от ВВП США в I квартале. Вместе с тем, Трамп продолжает кадровые перестановки в Белом доме, и новый глава Национального экономического совета Лоуренс Кадлоу намерен создать торговую коалицию против Китая. Таким образом администрация США продолжает политику протекционизма с целью усиления американской промышленности. Теоретически, США выгодно иметь слабый доллар. Думаю, что следующим шагом Белого дома станет борьба за низкую стоимость нефти, поскольку ее высокая стоимость приводит к удорожанию конечного продукта внутри США.

Из интересных событий российского рынка стоит отметить размещение суверенных еврооблигаций России, номинированных в долларах США, с погашением в 2029 (11 лет) и 2047 (30 лет) годах. Ориентир доходности составляет 4,75% и 5,5% соответственно, что показывает наличие upside в 20-30 б.п. к кривой доходности гособлигаций и выпуску RUSSIA-47. Возможно, что размещение пройдет со спросом, превышающим предложение. Наличие такой премии отражает беспокойство организаторов и объясняется антироссийской истерикой в странах западной Европы и США.