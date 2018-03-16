В связи с необходимостью перехода на новые форматы электронного взаимодействия, с ГИС ГМП служба сопровождения iDSystems заблаговременно провела всю требуемую работу для бесшовного перевода на формат 1.16.5. И уже с 15 марта115 кредитных организаций-клиентов компании ведут обмен в актуальном режиме. Были выполнены все предписания согласно нормам и внесены корректировки в работу соответствующих модулей системы « iDБанк », которая позволяет удобным способом запрашивать в ГИС ГМП начисления по идентификаторам клиента с последующим формированием платежных документов.

Также к лету 2018 года iDSystems для всех своих банков-клиентов, взаимодействующих с ГИС ГМП через сервисы СМЭВ-2, планово обеспечит переключение на обмен через СМЭВ-3.

Легкость и скорость перехода и адаптации информационных систем под новые условия ГИС ГМП — это почти семилетний опыт iDSystems, участвующей в проектах внедрения программных решений для взаимодействия с государственной системой. В 2011 году компания стала одной из первых, кто включился в работу по организации взаимодействия с ГИС ГМП, довольно скоро став лидером автоматизации этого направления банковской деятельности. А сегодня уже более четверти российских банков для этих целей используют систему «iDБанк» и семейство программных модулей iDDirect для работы с начислениями не только из ГИС ГМП, но и ГИС ЖКХ и других государственных и коммерческих источников. В общей сложности более 130 банков благодаря «iDБанк» ведут ежедневное взаимодействие с ГИС ГМП.

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group