АСВ отказалось от 12 требований к вкладчикам Татфондбанка на сумму более 17 млн рублей, сообщает TatCenter .

Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан поданы ходатайства о принятии отказов по указанным заявлениям в связи с выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок.

Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которых объявлена 1, 6 и 12 марта 2018 г., заявленные отказы Банка от исковых требований приняты, производства по обособленным спорам прекращены.