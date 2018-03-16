В Новосибирске в индустриальном парке «Экран» планируют направить свободные электрические мощности предприятия на производство криптовалюты.

По словам председатель совета директоров индустриального парка «Экран» Павла Бобошика, у парка есть свободные электрические мощности и есть свободный второй этаж, который не занят классическим производством стеклянной продукции, так как туда неудобно возить стекломатериал. Планируется использовать эти ресурсы, чтобы построить небольшую ферму для майнинга биткойнов или других популярных криптовалют, на которую будет потрачено 11 млн рублей.

Если идею поддержат все члены совета директоров, то проект может быть реализован уже к концу 2018 года, сообщает ТАСС .