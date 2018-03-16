В 2017 году должники, разобравшись в тонкостях закона о взыскании долгов физлиц, стали чаще обращаться в суды с исками о компенсации причиненного им морального вреда при взыскании долгов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.



«Количество таких обращений должников в суды увеличилось, при этом все чаще судьи стали вставать на сторону должника и удовлетворяют его требования», — говорит гендиректор одного из коллекторских агентств. По словам другого собеседника газеты, были случаи, когда суд удовлетворял требование о компенсации морального вреда, причиненного коллекторами, притом что регулятор — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — не нашел нарушения в их действиях.

Глава «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова отмечает, что раньше до судов должники, которые могли бы рассчитывать на компенсацию морального вреда коллектором, доходили в единичных случаях, поскольку надежды на положительное решение фактически не было. «Не существовало четкой границы нарушения прав должников, например в рамках взаимодействия — автодозвон, СМС-сообщения, встречи и прочее не регламентировались законом, — поясняет она. — В профильном законе (230-ФЗ) прописаны правила общения с должником и то, что взыскатель обязан возместить убытки и компенсировать моральный вред, причиненный его неправомерными действиями». За год действия закона должники разобрались в нюансах и начали пользоваться его нормами для защиты своих интересов, указывает она.

Крупные игроки коллекторского рынка массовой подачу должниками исков о компенсации морального вреда не считают. Впрочем, даже если иски примут массовый характер, компенсировать ущерб будут не сами коллекторы, а страховщики.

Согласно 230-ФЗ, для включения в реестр ФССП коллекторские агентства обязаны застраховать свою ответственность перед должником. Сумма годового страхового покрытия составляет не менее 10 млн рублей и обеспечивает защиту имущественных интересов граждан, пострадавших в результате ошибок, допущенных коллекторами при осуществлении деятельности. Возможность возмещения морального вреда может быть включена в страховое покрытие по договору страхования.