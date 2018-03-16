Дальневосточный Банк снизил процентные ставки по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.
Дальневосточный Банк снизил процентные ставки по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.
До 11,5% годовых снижены кредиты по программам « На развитие бизнеса», « Бизнес-ипотека» и « Бизнес-актив», ранее по этим программам ставки начинались от 12% годовых. По программе « Бизнес-авто» ставка также снижена на 0,5 процентного пункта — до12,5% годовых.
Финансирование по всем программам можно получить в пределах 30 млн рублей на срок от трех до семи лет в зависимости от цели кредитования.
«Продолжающееся снижение ставок Банком России вынуждает банки следовать за требованиями рынка и снижать ставки по кредитным программам для бизнеса. Обратиться за финансированием в банк могут клиенты, работающие на рынке на менее 12 месяцев», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Нет комментариев