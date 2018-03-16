Системно значимые банки будут раскрывать информацию о риске потери ликвидности с середины 2018 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Банка России.

«Целью разработки проекта указания является реализация требований документа Базельского комитета по банковскому надзору «Уточненные требования к раскрытию информации компонента 3 «Рыночная дисциплина» Базеля II, 2015» в части раскрытия информации о расчете норматива чистого стабильного фондирования (НЧСФ). Проект указания устанавливает форму и порядок раскрытия кредитными организациями и банковскими группами перед широким кругом пользователей информации о расчете норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), определенного в соответствии с положением Банка России от 26 июля 2017 года № 596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III») системно значимыми кредитными организациями»)», а также о компонентах его расчета», — отмечается в документе.

Первое раскрытие информации о расчете НЧСФ предполагается за первое полугодие 2018 года.