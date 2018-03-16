Курс биткоина может опуститься до 2 800 долларов.
Технические индикаторы изменения курса биткоина свидетельствуют об угрозе нового провала. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на специалиста Market Securities Dubai Ltd Пола Дэя, пишет РБК.
По словам эксперта, к настоящему времени пятидесятидневная скользящая средняя курса биткоина, указывающая на среднесрочный тренд, вплотную сблизилась с двухсотдневной скользящей средней. Зазор между ними сократился до минимума за последние девять месяцев, а пересечение линий приведет к появлению так называемого «креста смерти».
Ниже уровня двухсотдневной скользящей пятидесятидневная не опускалась с 2015 года. Если это произойдет снова, то курс биткоина, по прогнозу Дэя, может опуститься до 2 800 долларов.
«Уже пару месяцев определенно наблюдается сдвиг в динамике после формирования пузыря в конце 2017 года», — полагает Дэй.
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