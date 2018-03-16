Технические индикаторы изменения курса биткоина свидетельствуют об угрозе нового провала. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на специалиста Market Securities Dubai Ltd Пола Дэя, пишет РБК .



По словам эксперта, к настоящему времени пятидесятидневная скользящая средняя курса биткоина, указывающая на среднесрочный тренд, вплотную сблизилась с двухсотдневной скользящей средней. Зазор между ними сократился до минимума за последние девять месяцев, а пересечение линий приведет к появлению так называемого «креста смерти».

Ниже уровня двухсотдневной скользящей пятидесятидневная не опускалась с 2015 года. Если это произойдет снова, то курс биткоина, по прогнозу Дэя, может опуститься до 2 800 долларов.

«Уже пару месяцев определенно наблюдается сдвиг в динамике после формирования пузыря в конце 2017 года», — полагает Дэй.