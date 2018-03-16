Близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital заявил о планах сохранить текущую бизнес-модель банка «Возрождение», сообщил RNS представитель фонда Антон Аверин. По данным газеты «Коммерсант», ЦБ дал разрешение Bonum Capital на приобретение контроля в банке «Возрождение» у компании Promsvyaz Capital B. V.

«Мы оцениваем банк как актив очень высокого качества с хорошим потенциалом роста, владение которым очень почетно. Банк имеет безупречную 27-летнюю репутацию и продолжит работу в рамках существующей бизнес-модели, в основе которой лежат исторически крепкие отношения с клиентами», — сказал Аверин.

15 марта прошло заседание совета директоров «Возрождения». По данным СМИ, его председателем стал Мурат Алиев, также занимающий пост председателя совета директоров Bonum Capital.

«Присутствие в совете директоров всех членов действующего состава правления, а также господина Тамджида Басуниа — ведущего независимого директора из прошлого состава совета — свидетельствует о преемственности руководства, что имеет первостепенное значение для сохранения исторической стратегии и ключевых ценностей банка «Возрождение», — подчеркнул Аверин.

Крупнейшим акционером банка «Возрождение» является бывший акционер санируемого ЦБ Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. 6 марта ЦБ направил Ананьеву уже второе предписание, согласно которому он должен снизить долю в капитале банка «Возрождение» до менее чем 10% (сейчас ему через Promvyaz Capital B. V. принадлежит более 50%).