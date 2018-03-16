Аналитическая компания Fundstrat, которую основал эксперт с Уолл-стрит Том Ли, опубликовала отчет, согласно которому из-за резкого падения цены биткоина майнинг стал гораздо менее прибыльным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные CNBC. В некоторых случаях добытчикам криптовалюты выгоднее отключить оборудование и дождаться нового роста стоимости.



Заработок компаний, которые майнят криптовалюту, снизился практически в два раза с декабря 2017 года из-за резкого роста интереса к добыче BTC. Эксперты рассчитали, что затраты на майнинг одной монеты BTC составляет порядка 8 083 долларов. На данный момент первая криптовалюта торгуется на бирже Bitfinex на уровне 8 500 долларов.

Для расчета стоимости используется модель, которая включает в себя три фактора: оборудование, электричество и устройства для охлаждения. В расчет бралась электроэнергия по цене в 3,4 рубля за кВт, при этом, в Москве его стоимость составляет порядка 5,4 рубля, то есть добыча биткоина в столице будет еще менее выгодной.

Майнеры также зарабатывают с трансакционных сборов, которые тоже снижаются в последнее время. Средний тариф за операцию 16 марта составляет порядка 0,21 доллара, хотя еще 23 декабря он находился на уровне 34 долларов. По мнению аналитической компании Fundstrat, майнеры прекратят добывать криптовалюту, если ее курс опустится до 3—4 тыс. долларов.