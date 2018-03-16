Центральный банк России с 16 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,0188 руб., что выше предыдущего дня на 8,16 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,5151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 1,87 коп.

По прогнозам Владислава Антонова, аналитика Альпари, в пятницу, 16 марта, давление на рубль сохранится. В связи с ухудшением геополитического фона у трейдеров пропал интерес к «россиянину». Ожидается по рублю ослабление к доллару, в результате пара доллар/рубль дойдет до отметки 57,75 руб. за «американца». Для пары евро/доллар ближайший целевой уровень находится на значении 71,20 руб. за единицу европейской валюты.

По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекс, в краткосрочной перспективе наша валюта может предпринять попытки локального восстановления после агрессивных распродаж. Но во второй половине дня – с приходом на площадки американских игроков – не исключена новая волна выхода из длинных позиций, что сулит доллару дальнейшее продвижение над уровнем 57 руб.

«От более сильного падения российскую валюту удержала позитивная динамика нефти на прошлых торгах. Рубль продолжит свое снижение на следующей неделе. Угроза санкций и негатив на рынке нефти никуда не денутся. Ожидаемый курс в начале следующей недели составит 57,10 – 57,25 рубля за доллар», - комментирует Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.