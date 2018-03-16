Рынок цифровых денег подешевел на $130 млрд за прошедшие две недели. 1 марта общая капитализация криптовалют превышала $450 млрд, а сейчас составляет порядка $322 миллиардов.

Как напоминает РБК , правительства нескольких крупных государств призвали ужесточить контроль рынка цифровых денег. Также глава МВФ Кристен Лагард, заявила, что криптовалюты используются для отмывания денег и финансирования терроризма, а корпорация Google объявила о запрете рекламы ICO и криптовалют, который вступит в силу в июне 2018 года.

На следующей неделе, 19 и 20 марта, пройдет саммит «Большой двадцатки G20», на котором особое внимание будет уделено вопросу контроля криптовалют, для защиты инвесторов от серьезных финансовых рисков.