Как заявил директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов, выступая на III Всероссийском банковском форуме «Транзакционный бизнес 2018», лидерство в развитии технологии распределенных реестров в ближайшие годы должно оказаться на стороне банков – именно они располагают наиболее подготовленной инфраструктурной базой для разработки, тестирования и внедрения блокчейн-решений. Банки-первопроходцы могут выйти за пределы традиционной, расчетной функции и помогать своим клиентам в оптимизации их модели взаимодействия с партнерами.

«Такой опыт у нас уже есть. В числе кейсов с участием Альфа-Банка - первый в России платеж на базе блокчейн, решения по автоматизации торговых операций и верификации поставок в факторинге, которые позволили в десятки раз ускорить типовые операции, сократить издержки, устранить посредников и избыточные звенья бизнес-процессов. Важно, что Альфа-Банк обладает опытом внедрения разработок на базе блокчейна и OpenAPI именно в действующем российском правовом поле», - подчеркнул Павел Рязанов.

В продолжение своего выступления глава транзакционного бизнеса Альфа-Банка ответил на вопросы зрителей онлайн-трансляции форума «Транзакционный бизнес 2018». «Суть блокчейна – в равных правах всех участников видеть и подтверждать проводимые в системе операции. Именно поэтому блокчейн позволяет создать прозрачную, доверенную среду. А вопрос доверия – ключевой в построении партнерских бизнес-отношений. В некотором смысле, блокчейн - это воплощенная демократия», - пояснил эксперт.

Между тем, сегодня она не может существовать без участия банков, на стороне которых находится учетная и платежная инфраструктура, подчеркнул спикер Альфа-Банка. «Скажем себе честно: в процессе обмена товарами и услугами наш социум пока не умеет обходиться без профессиональных финансовых организаций. Поэтому в обозримой перспективе блокчейн не только не «убьет» банки, но и принесёт им новые источники транзакционного дохода», - подчеркнул директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка.

«Сферы применения блокчейна в России обсуждаются сегодня очень активно - в том числе, на площадке Ассоциации «ФинТех», участником которой мы являемся. В числе направлений для развития - организация привлечения капитала через ICO, токенизация активов и уже упомянутая оптимизация бизнес-процессов. Наиболее интересным и легитимным сегодня представляется именно последний подход. Масштабирование существующих блокчейн-решений и создание новых способны изменить ландшафт банковского бизнеса в ближайшие 2-3 года», - заявил Павел Рязанов.

III Всероссийский банковский форум «Транзакционный бизнес 2018», организованный компанией Auditorium, был посвящен теме непроцентных доходов в сегменте юридических лиц. На форуме эксперты банковского сектора обсудили возможности наращивания доходности и развития транзакционного бизнеса в 2018 году.