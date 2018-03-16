Чтобы воспользоваться услугой, надо добавить карту в Garmin Pay. Для этого необходимо установить приложение Garmin Connect в App Store или Google Play, привязать часы к своему смартфону, создать кошелек, придумать PIN-код для оплаты и добавить карту Mastercard Альфа-Банка в Garmin Connect. Оплатить покупки с Garmin Pay просто и быстро: надо нажать и удерживать кнопку на часах, выбрать карту и поднести часы дисплеем к терминалу – покупка совершена. При покупке часы завибрируют.

Сервис Garmin Pay работает в любых терминалах с бесконтактной оплатой. Принимают бесконтактную технологию оплаты Mastercard в более, чем 7 миллионах торговых площадок в 107 странах мира, включая 50 европейских государств. Оплатить покупки в одно касание можно в самых разных предприятиях – метрополитенах, магазинах продуктов питания и промышленных товаров, аптеках, кинотеатрах, музеях, ресторанах, кафе и т.д. К 2020 году все терминалы в Европе будут работать с этой технологией.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте банка .

*Мастеркард