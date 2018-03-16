У крупнейших интернет -провайдеров 14 марта возникли перебои в обслуживании абонентов по всей России. Участники рынка связывают данные проблемы с действиями администраторов запрещенных в России сайтов, пишет «Коммерсант».



О том, что перебои в интернет-доступе у абонентов подконтрольного РЖД провайдера «Транстелеком» (ТТК) были вызваны действиями администраторов запрещенных сайтов, газете сообщил источник, знакомый с бизнесом ТТК, и подтвердил сотрудник другого крупного оператора связи.



По словам собеседника газеты, близкого к ТТК, 14 марта сразу множество сайтов, находящихся в реестре блокировки Роскомнадзора, внесли значительное количество записей своих новых IP-адресов в базу данных интернет-имен. Согласно общим требованиям к операторам связи, все они подлежали немедленной блокировке, однако такое большое количество одновременно блокированных IP-адресов кратковременно превысило возможности системы фильтрации операторов связи, говорит собеседник газеты.

Случившийся в среду сбой был связан с атакой на ряд интернет-сайтов, внесенных в реестр онлайн-ресурсов, запрещенных в России, из-за чего произошло «зависание» системы фильтрации интернет-провайдеров, подтвердил сотрудник другого крупного провайдера.

«Сайты, запрещенные в Роскомнадзоре, начали генерить IP-адреса в огромном количестве, в пиковый период они генерили больше миллиона адресов. Потому система у операторов полегла», — рассказал собеседник в крупном операторе связи. Дополнительные адреса выдавали несколько десятков сайтов с рекламой курительных смесей из числа запрещенных, это и создало перегрузки в системах оператора, уточнил гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

Ранее операторы связи не сталкивались с подобными инцидентами, но на этот раз действия администраторов запрещенных сайтов отразились на работе сразу нескольких интернет-провайдеров, а не только ТТК, уверен собеседник газеты в отрасли связи. В частности, ресурс downdetector.ru начиная со среды зафиксировал рост количества отчетов о сбоях не только у ТТК, но и у «Ростелекома», Tele2, «ВымпелКома», «МегаФона», обращает внимание собеседник издания.



В Роскомнадзоре зафиксировали сбои на сетях отдельных компаний, но не считают, что их причины связаны с системой блокировки контента. «Подобные сбои периодически случаются и не связаны с системой блокировки противоправной информации», — заявили газете в Роскомнадзоре. Сбои не носили комплексный характер и оперативно устранялись службами технической эксплуатации операторов, подчеркивают в ведомстве.