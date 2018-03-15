ВТБ сэкономил более 1 млрд рублей за счет внедрения электронного архива. Банк хранит в электронном виде порядка 765 млн клиентских и внутренних документов. Объем электронного архива достигает 130 Тб, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Экономический эффект от внедрения розничным бизнесом ВТБ системы электронного архива за последние пять лет составил около одного миллиарда рублей. Только архив запросов госорганов позволил банку сэкономить не менее 600 миллионов рублей. Еще около 300 миллионов рублей составил экономический эффект от внедрения электронного архива клиентских и продуктовых досье», — заявил старший вице-президент, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.



Система электронного документооборота охватывает более десяти функциональных блоков. В их числе: архивы документов по валютным сделкам и запросов госорганов, архив копий документов клиентов-физлиц и юридических лиц, документов по проблемным кредитным сделкам, зарплатным проектам, договорам эквайринга, а также внутрибанковских документов.



В ближайшей перспективе ВТБ планирует автоматизировать процессы заключения сделок и обслуживания физических и юридических лиц, а также перевести на хранение в электронный вид документы по части продуктов.