Внешэкономбанк подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании 10,5 млрд рублей с одного из сооснователей «Донстроя» Максима Блажко, сообщили РАПСИ в суде.

Кроме того, суд рассмотрит 16 мая иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании с Блажко 2,29 млрд рублей.

Ранее суд отложил на 16 апреля рассмотрение заявления банка «Российский Капитал» о банкротстве Блажко.

Столичный арбитраж в январе прекратил производство по аналогичному заявлению «Российского Капитала». Тогда суд отметил, что кредитная организация не представила доказательств наличия задолженности у Блажко перед банком. Согласно материалам дела, требования «Российского Капитала» были основаны на договорах поручительства по кредитам фирмы «Ривер тауэр».

Мосгорсуд в ноябре 2017 года признал незаконным решение о домашнем аресте бизнесмена Максима Блажко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Басманный районный суд Москвы 26 октября 2017 года поместил бизнесмена под домашний арест.