Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) на брифинге по сферам IT и fintech объявила о планах по поддержке развития технологии блокчейн.

FSS рассказала о внедрении технологии блокчейн в финансовой индустрии, участии в глобальных блокчейн-консорциумах, системе анализа случаев внедрения DLT-решений и способов их продвижения. Регулятор также подчеркнул необходимость создания консультационного комитета из внешних экспертов, сообщает Anycoin .

Правительство и ранее постоянно заявляло, что заинтересовано в продвижении технологии блокчейн. Но участники рынка на фоне планов продвигать DLT-технологию усиливают требования отменить запрет на проведение ICO.

По словам Парка Сун-Джуна, главы Исследовательского центра технологии блокчейн в Университете Дунгук в Сеуле, ICO запрещен только в Южной Корее и Китае. Правительство заявило, что инвестирует $13,15 млн в продвижение технологии блокчейна, но это смехотворно малая сумма денег, учитывая тот факт, что другие страны стремятся исследовать и развивать технологию за счет привлечения сотен миллионов через ICO.

Правительственные критики спорного метода привлечения финансирования утверждают, что снимать запрет пока рано, так как ICO и другие противоречивые методы сбора средств не смогут контролировать риски колебаний цен.