Прием заявок на участие в международном конкурсе visa.com.ru продлится до 15 апреля

Компания Visa запускает в России и странах СНГ международную программу по развитию инноваций Visa’s Everywhere Initiative. Победитель получит 5 млн рублей, еще три финалиста – по 2 млн рублей.

Как сообщает Rusbase , принять участие в конкурсе могут стартапы, предприниматели, сотрудники корпораций, студенческие и школьные команды в возрасте старше 16 лет. Финал состоится 8 июня в Москве, победители конкурса идей Visa’s Everywhere Initiative будут объявлены не позднее 15 июня 2018 года. Призы они смогут направить на реализацию своих проектов, а также «возможность сотрудничества с клиентами и партнерами Visa, доступ к менторской поддержке от экспертов компании».

Принимаются идеи по четырем направлениям: электронная коммерция, расширение сети приема карт в торгово-сервисных предприятиях малого и среднего бизнеса, переводы с карты на карту, контекстуализация сервисов.

При отборе заявок будет учитываться уникальность решения для экосистемы платежей и клиентского опыта, реализуемость идеи с учетом существующих возможностей и масштабируемость, пояснили организаторы.