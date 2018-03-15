В ближайшем будущем полного отказа от наличных не произойдет, такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.



«Я не верю в общество без наличных, наличные финансируют пороки, пороки мы пока в себе не изжили», — сказал представитель кредитной организации.

По его словам, люди всегда ищут альтернативу деньгам из-за страха. «Что такое инвестиции в золото? Это страх перед деньгами. Пока есть пороки и страхи, всегда будут какие-то заменители», — указал Горшков.

Даже частое использование онлайн-банкинга не является показателем того, что клиенты банка активно используют безналичные платежи, считает он.

«Мы собрали фокус-группу активных пользователей интернет-банка, которые заходят туда каждый день. И знаете, что они нам сказали, почему они это делают? «Перед тем как лечь спать, хотим убедиться, что деньги на счету», — рассказал Горшков.