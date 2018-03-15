При этом в банке подчеркнули, что с переводами с карты на карту никаких проблем нет.
В ОФК Банке наблюдаются сложности с проведением внешних платежей. Об этом порталу Банки.ру сообщили в кол-центре кредитной организации.
«Да, с внешними платежами сейчас проблема, деньги зачисляются не сразу. У нас пока нет информации, почему это произошло», — заявил оператор московского отделения.
При этом в банке подчеркнули, что с переводами с карты на карту никаких проблем нет.
По данным мурманских СМИ, в филиалах ОФК Банка в Мурманске наблюдаются огромные очереди, с 7 марта финучреждение прекратило обслуживание юридических лиц, а физлица не могут сделать перевод на внешние счета.
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