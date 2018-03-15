Об этом сообщил директор департамента по информационным технологиям компании Евгений Чаркин.
ОАО «РЖД» не исключает использование криптовалюты при расчетах с клиентами в будущем, сообщил Евгений Чаркин.
«В будущем мы планируем использование криптовалюты при расчетах, но это возможно только при соответствующем нормативном регулировании», – пояснил Чаркин.
Как сообщает ForkLog, компания планирует внедрить в свою деятельность технологию распределенного реестра и электронный обмен данными на основе технологии блокчейн. Затем руководство РЖД намерено начать использовать смарт-контракты.
Оценить:
Нет комментариев