ОАО «РЖД» не исключает использование криптовалюты при расчетах с клиентами в будущем, сообщил Евгений Чаркин.

«В будущем мы планируем использование криптовалюты при расчетах, но это возможно только при соответствующем нормативном регулировании», – пояснил Чаркин.

Как сообщает ForkLog , компания планирует внедрить в свою деятельность технологию распределенного реестра и электронный обмен данными на основе технологии блокчейн. Затем руководство РЖД намерено начать использовать смарт-контракты.