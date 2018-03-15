Правительство Украины поручило ряду государственных органов наработать необходимые документы о внесении деятельности по майнингу (добыче) криптовалюты в Национальный классификатор Украины «Классификатор видов экономической деятельности».

По словам главы минэкономики Степана Кубивы, этим дополнением классификатора решится проблема детенизации рынка майнинга, привлекутся дополнительные доходы в бюджет, уменьшится отток квалифицированных ИТ-специалистов и уменьшится силовое давление на криптообщество.

Как сообщает РИА Новости , Степан Кубив на заседании правительственного комитета уже поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентством электронного управления, Нацбанку (по согласию), НКЦБФР (по согласию), Службе безопасности Украины (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении КВЭД.