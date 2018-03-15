Долг банка «Траст» перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) будет полностью погашен до конца текущей недели, сообщил РБК представитель банка «ФК Открытие», которому принадлежит 99,9% «Траста». Средства на погашение задолженности банка предусмотрены в рамках его докапитализации согласно плану предотвращения банкротства «Траста».



В полном объеме должна быть погашена и задолженность «Траста» перед «ФК Открытие», однако представитель последнего не уточнил ее объем и сроки погашения.

В среду, 14 марта, Банк России объявил об утверждении планов своего участия в реализации мер по предупреждению банкротства НБ «Траст» и Рост Банка. Оба входили в периметр санации «ФК Открытие» и Бинбанка. Санация банка «Траст» и Рост Банка началась в 2014 году и проводилась по старой схеме, предполагавшей выделение кредитных средств от АСВ.

Подробностей новых планов регулятор не раскрыл. В «ФК Открытие» в ответ на запрос РБК отметили, что «детали плана ЦБ конфиденциальны и не подлежат раскрытию», но при этом предусмотренный планом объем докапитализации «Траста» частично учитывает средства, предоставленные ранее АСВ.

По данным последней отчетности «Траста» по МСФО (на 1 июля 2017 года), у него были обязательства по двум займам — на 28 млрд и 100 млрд рублей, предоставленным АСВ в рамках санации банка, начатой в 2014 году. При этом 28 млрд рублей были в виде займа инвестору, то есть «Открытие Холдингу» (крупнейший акционер «ФК Открытие» на тот момент). Затем последний предоставил «Трасту» заем на аналогичную сумму. При этом в декабре 2018 года АСВ потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть выданный в 2015 году на санацию им банка «Траст» кредит на 28 млрд рублей.

Долг на 28 млрд рублей «Траст» уже мог вернуть по состоянию на 1 декабря 2017 года, и ранее эти средства отображались в отчетности банка по РСБУ в виде обязательств перед юрлицами сроком свыше трех лет. По данным отчетности на 1 января 2018 года, обязательств на этот срок и на такую сумму у «Траста» нет. При этом в отчетности на 1 февраля по-прежнему есть обязательства перед госкомпаниями на 99 млрд рублей. «Судя по всему, речь идет о возвращении именно этих 99 миллиардов рублей», — говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин.