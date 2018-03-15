ЦБ объявил об утверждении планов своего участия в реализации мер по предупреждению банкротства НБ «Траст».
Долг банка «Траст» перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) будет полностью погашен до конца текущей недели, сообщил РБК представитель банка «ФК Открытие», которому принадлежит 99,9% «Траста». Средства на погашение задолженности банка предусмотрены в рамках его докапитализации согласно плану предотвращения банкротства «Траста».
В полном объеме должна быть погашена и задолженность «Траста» перед «ФК Открытие», однако представитель последнего не уточнил ее объем и сроки погашения.
В среду, 14 марта, Банк России объявил об утверждении планов своего участия в реализации мер по предупреждению банкротства НБ «Траст» и Рост Банка. Оба входили в периметр санации «ФК Открытие» и Бинбанка. Санация банка «Траст» и Рост Банка началась в 2014 году и проводилась по старой схеме, предполагавшей выделение кредитных средств от АСВ.
Подробностей новых планов регулятор не раскрыл. В «ФК Открытие» в ответ на запрос РБК отметили, что «детали плана ЦБ конфиденциальны и не подлежат раскрытию», но при этом предусмотренный планом объем докапитализации «Траста» частично учитывает средства, предоставленные ранее АСВ.
По данным последней отчетности «Траста» по МСФО (на 1 июля 2017 года), у него были обязательства по двум займам — на 28 млрд и 100 млрд рублей, предоставленным АСВ в рамках санации банка, начатой в 2014 году. При этом 28 млрд рублей были в виде займа инвестору, то есть «Открытие Холдингу» (крупнейший акционер «ФК Открытие» на тот момент). Затем последний предоставил «Трасту» заем на аналогичную сумму. При этом в декабре 2018 года АСВ потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть выданный в 2015 году на санацию им банка «Траст» кредит на 28 млрд рублей.
Долг на 28 млрд рублей «Траст» уже мог вернуть по состоянию на 1 декабря 2017 года, и ранее эти средства отображались в отчетности банка по РСБУ в виде обязательств перед юрлицами сроком свыше трех лет. По данным отчетности на 1 января 2018 года, обязательств на этот срок и на такую сумму у «Траста» нет. При этом в отчетности на 1 февраля по-прежнему есть обязательства перед госкомпаниями на 99 млрд рублей. «Судя по всему, речь идет о возвращении именно этих 99 миллиардов рублей», — говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин.
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