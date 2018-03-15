Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network. Также, запрет распространяется на ближайших родственников таких лиц, говорится в стандартной форме договора о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором.

Кроме того, запрещено участвовать в ICO любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции. На момент составления договора ими считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, сообщает РБК .

Все потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру KYC, принятую на финансовых рынках для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности.

В типовом договоре между Telegram Group Inc. и инвестором отдельно отмечено, что покупатель токенов не вправе использовать их для нарушения санкционного режима или отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма, но не сказано, будет ли сам TON отслеживать подозрительные транзакции.

Павел Дуров не ответил на запрос РБК.