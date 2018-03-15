Арбитражный суд Вологодской области признал банк «Северный Кредит» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.



«Суд принял решение признать коммерческий банк «Северный кредит» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Исполнение функций конкурсного управляющего банка возложено на АСВ», — передает ТАСС сообщение суда.

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у вологодского КБ «Северный Кредит» 29 декабря 2017 года. В ходе инспекционной проверки в банке установили факт отсутствия первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату банком собственных средств (капитала).