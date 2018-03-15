Новый кроссовер PEUGEOT 3008 сочетает в себе последнее поколение PEUGEOT i-Cockpit, стильный дизайн, оптимизированную архитектуру и богатство технологий. Новый PEUGEOT 3008 получил награду «Европейский автомобиль года» - европейское жюри, в которое входит 58 журналистов, выбрало автомобиль за его стиль, великолепный дизайн интерьера и богатое оснащение.

Специальное кредитное предложение от PSA Bank помогает приобрести PEUGEOT 3008 на максимально выгодных условиях с ежемесячным платежом от 15 000 рублей. Небольшой размер ежемесячного платежа достигается за счет наличия фиксированного остаточного платежа.

Данный расчет выполнен на примере PEUGEOT 3008 2017 года выпуска стоимостью 1 449 000 руб. с учетом скидки на срок кредита 5 лет, с первоначальным взносом 48,85% от цены автомобиля и процентной ставкой 11,9%.Погашение остаточного платежа в размере 604 275,89 руб. необходимо выполнить по истечении трех лет. В этот момент клиенту предлагается также на выбор возможность приобрести новый автомобиль, используя средства, полученные от реализации своего автомобиля, либо продлить ежемесячные выплаты на прежних условиях. В случае непогашения в полном объеме спустя 3 года путем уплаты остаточного платежа наступает второй период кредита, где ежемесячный платеж составит 27 711,74 руб.

В рамках концепции трех видов кредитов возможны и такие варианты кредитования PEUGEOT 3008, как: кредит с минимальным первоначальным взносом и кредит с низкой процентной ставкой.

«Наша задача состоит в том, чтобы предоставлять покупателям самые выгодные условия кредитования и стимулировать спрос на автомобили в условиях стагнации автомобильного рынка. Мы предлагаем клиентам брендов группы PSA возможность получить автомобиль на максимально выгодных и прозрачных условиях – специальные программы кредитования, рассчитанные на все категории покупателей, а также быстрота и легкость оформления кредита обеспечивают нам стабильное преимущество на рынке автокредитования», - прокомментировал Эндрю Джон Нортон, председатель правления ООО «Банк ПСА Финанс РУС».