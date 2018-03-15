Банковская группа Societe Generale (из российских кредитных организаций в нее входят Росбанк, «ДельтаКредит», Русфинанс Банк) намерена выйти на первое место среди иностранных банков в России. Об этом главный региональный координатор Societe Generale в России Дидье Огель сообщил на пресс-конференции по подведению финансовых итогов 2017 года и представлению новой стратегии группы в России, уточнив, что пока Societe Generale занимает второе место.

«Среди иностранных банковских групп мы номер два в России», — уточнил Дидье Огель. По его словам, Societe Generale рассчитывает на рост российского банковского сектора в этом году на 8%.

«Мы оцениваем рост банковского сектора в России в 8%», — заявил Огель. Среди драйверов роста он выделил уход с рынка недобросовестных игроков, снижение инфляции, а также постепенное восстановление экономического роста.



Он добавил, что Россия — один из ключевых драйверов в мире, поэтому планы группы здесь амбициозные.

