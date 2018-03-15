Председателем совета директоров банка «Возрождение», выставленного на продажу по предписанию ЦБ, в четверг избран глава совета директоров Bonum Capital Мурат Алиев, сообщил РБК источник, знакомый с ходом заседания совета директоров «Возрождения», и подтвердил источник, близкий к совету директоров. РБК ожидает ответ банка и представителя фонда.

Алиев сменил на посту главы совета директоров «Возрождения» Дмитрия Ананьева, продающего свой пакет в банке по требованию регулятора в связи с санацией Ппромсвязьбанка.

Ранее РБК писал, что именно фонд Bonum Capital, близкий к Сулейману Керимову, станет новым акционером банка «Возрождение».

Мурат Алиев владеет 99,8% долей в российском подразделении фонда ООО «Бонум Кэпитал» через офшор на Британских Виргинских островах, следует из списка аффилированных лиц ООО «Бонум Кэпитал». До 2013 года Алиев возглавлял департамент казначейства и торговых операций группы «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова.

Новый состав совета директоров «Возрождения» был избран на внеочередном собрании акционеров банка 7 марта 2018 года. В него входят 12 человек, пять из которых во главе с Муратом Алиевым представляют Bonum Capital. Также в совет вошли двое человек из «Ренессанс Брокер» и один из АК «АЛРОСА», которые, как ранее заявлял источник РБК, также представляют интересы Bonum Capital.

Из предыдущего состава совета директоров в новый вошли председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович, два его заместителя Евгений Павлов и Наталья Шабунина и бывший глава Space Factory и Voice Connection Тамджид Басуниа (входит в совет директоров Промсвязьбанка).

Избрание Мурата Алиева председателем совета директоров банка может свидетельствовать о предпродажной подготовке, отмечает ведущий аналитик «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. «В этой должности у будущего акционера появляется доступ к большему объему информации и больше возможностей для понимания текущей деятельности и специфики банка, — добавляет она. — Согласно последнему предписанию ЦБ, контроль Дмитрия Ананьева ограничен 10% акций банка, поэтому логично что представитель будущего владельца возглавил совет уже сейчас».

ЦБ обязал акционеров банка «Возрождение» Дмитрия и Алексея Ананьевых снизить свою долю в банке с 52,7 до 10% из-за санации Промсвязьбанка, о чем ЦБ объявил 15 декабря. Установленный срок продажи истекает 17 марта.

В процессе раздела активов между братьями Алексей Ананьев вышел из банковского бизнеса. Сейчас бенефициаром контрольного пакета акций «Возрождения», разбитого между шестью кипрскими офшорами (у каждого не более 10% акций), является Дмитрий Ананьев, который и выступает продавцом банка.