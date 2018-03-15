Держателем списанных в ходе санации субординированных бондов «ФК Открытие» на сумму не менее 10 млрд рублей оказалась группа «ИФД-Капиталъ», пишет Forbes со ссылкой на источники в «ФК Открытие» и на фондовом рынке. По данным издания, потери холдинга могут достигать 30 млрд рублей.



Как уточняет один из источников, эти бумаги, скорее всего, были частью сложных взаиморасчетов в ходе продажи банка «Петрокоммерц» «Открытие холдингу» — о сделке было объявлено в октябре 2013 года, само слияние состоялось в июне 2015 года. По условиям сделки «ФК Открытие» должна была выпустить в пользу «ИФД-Капиталъ» 19,9% акций по цене не менее 15 млрд рублей, далее банк на привлеченные средства приобретал не менее 95% акций «Петрокоммерц». Вся кредитная организация была оценена в 19,5 млрд рублей.

Однако в ходе санации ЦБ уменьшил капитал банка «ФК Открытие» до 1 рубля, у кредитной организации было списано три выпуска субординированных бумаг.

Речь идет о выпусках на 500 млн и 300 млн долларов с погашением в апреле и декабре 2019 года соответственно. Эти выпуски еврооблигаций не предполагали конвертации в капитал банка, потому что они были выпущены до введения стандартов «Базель III», после которого суборды стали конвертироваться. В этой связи для многих инвесторов списание этих бондов стало неожиданностью. Также у ФК «Открытие» были списаны бумаги на сумму 200 млн долларов с погашением в 2023 году, которые были выпущены уже по новым стандартам.

К каким выпускам относились бонды, которыми владел «ИФД-Капиталъ», собеседники Forbes не уточнили. Также нет информации о том, планируют ли структуры холдинга судиться с «ФК Открытие».

Это не единственная потеря «ИФД-Капиталъ» из-за санации «ФК Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. По данным МСФО на первое полугодие 2017 года, основным владельцам «ИФД-Капиталъ» Леониду Федуну и Вагиту Алекперову принадлежало 19,9% в «Открытии холдинге», который владел на момент списания 66,64% акциями банка «ФК Открытие». Капитал банка «ФК Открытие» был уменьшен до 1 рубля 30 ноября 2017 года. Потери ВТБ, которому принадлежит 9,99% акций в «Открытие Холдинге» составили 7 млрд рублей, говорил в ноябре 2017 года заместитель президента-председателя правления ВТБ Герберт Моос.