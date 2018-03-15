Благодаря новому сервису от QIWI пользователи онлайн-площадки Freelance.ru получают максимальные гарантии безопасности платежных операций и исполнения заказанных работ. Безопасная сделка от QIWI обеспечивает прозрачный и надежный механизм оплаты работ без риска потери денег как для заказчика, так и для исполнителя.

QIWI выступает гарантом сделки, осуществляя резервирование суммы до момента исполнения заказа. Денежные средства в счет оплаты заказа отправляются только после получения подтверждения от площадки. Исполнитель заказа может получить деньги как на QIWI Кошелек, так и на карту, эмитированную любым российским банком. В случае спорных ситуаций площадка берёт на себя урегулирование конфликта между заказчиком и исполнителем.

Сервис безопасной сделки от QIWI адаптирован для онлайн-площадок любой сферы, где сотрудничают незнакомые люди: объявления о продаже товаров, маркетплейсы, аренда жилья, прокат вещей, фриланс, оказание бытовых услуг, репетиторство и обучение, курьерские службы и многие другие.

«Сервис безопасной сделки от QIWI распространяется на весь процесс оплаты и получения денег для пользователей популярных P2P-онлайн-площадок, благодаря чему достигается максимальная гарантия своевременной оплаты и качественного исполнения заказанных работ, – сказала Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов Группы QIWI. – Дополнительным преимуществом нашего сервиса является наличие сразу нескольких способов получения денежных средств, которые снижают риски мошенничества для онлайн-площадки и ее пользователей».

«Для пользователей Freelance.ru внедрение сервиса безопасной сделки от QIWI позволяет максимально эффективно использовать информационно-технические возможности ресурса как места интернет коммуникаций, а также гарантирует заказчику полный возврат зарезервированных в сервисе средств в случае неисполнения обязательств со стороны фрилансера, – говорит управляющий директор ресурса Freelance.ru Кирилл Аношин. - В отличие от других решений, сервис от QIWI позволяет резервировать средства на достаточно долгий для реализации проекта срок, что позволяет обеим сторонам проводить работы в комфортном режиме».

О QIWI

QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 19 млн виртуальных кошельков и более 152 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму 78 млрд руб. от более чем 51 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

О Freelance.ru

Freelance.ru – одна из крупнейших русскоязычных бирж удаленной работы и поиску дистанционных сотрудников. На ней зарегистрированы более 850 000 фрилансеров, которые предлагают услуги по веб и мобильной разработке, дизайну и креативу, традиционному и интернет маркетингу, копирайтингу и переводам, консалтингу и пр.

Источник: КИВИ Банк (АО)