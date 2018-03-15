Федеральный бюджет РФ в январе — феврале был исполнен с профицитом в размере 226 млрд 497,6 млн рублей, или 1,7% ВВП. Такая предварительная оценка приводится в материалах Минфина, опубликованных в четверг.

Объем поступивших в бюджет за два месяца доходов составил 2 трлн 534 млрд 58,9 млн рублей (16,6% к общему объему доходов бюджета, утвержденному законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), исполнение расходов — 2 трлн 307 млрд 561,3 млн рублей (14% к общему утвержденному объему расходов бюджета и 13,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений).

При этом в феврале бюджет был исполнен с дефицитом в размере 0,3% ВВП.

Минфин РФ прогнозирует по итогам текущего года профицит федерального бюджета в диапазоне 1,5—2% ВВП.