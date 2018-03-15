При поддержке Альфа-Банка сегодня в Краснодарском крае запущена первая очередь молочной фермы агрохолдинга «Степь», входящего в состав АФК «Система».

Финансирование на реализацию инвестиционного проекта выделено Альфа-Банком в форме долгосрочного кредита по сниженной ставке – не более 5% годовых, что стало возможным благодаря участию банка в программе государственной поддержки АПК. Средства будут направлены на строительство фермы, а также приобретение оборудования. Объем кредитного лимита составил 850 млн рублей, срок реализации обязательств - 10 лет.

Строительство новой высокотехнологичной молочной фермы в Павловском районе Краснодарского края началось в 2017 году. В настоящее время завершен первый этап проекта - запущена первая очередь молочного комплекса. Окончание строительства намечено на 2019 год. Выход фермы на проектную мощность – не менее 20 тысяч тонн в год в 2021 году - позволит агрохолдингу «Степь» достигнуть общего годового объема производства молока в 60 тысяч тонн.

Как ожидается, молочно-товарная ферма агрохолдинга «Степь» станет одной из наиболее современных на территории России. При доении, уходе за животными и воспроизводстве молодняка будут использоваться новейшие технологии и системы, такие как компьютеризированное управление стадом в реальном времени, научный подход к выбору генетического материала, беспривязное содержание в стойле, регулирование микроклимата на ферме, балансировка рациона и лабораторный контроль качества кормов. На ферме будет содержаться фуражное стадо в 1800 голов.

«Альфа-Банк видит значительный потенциал развития молочной отрасли и с готовностью поддерживает инвестиционные проекты, нацеленные на создание высокотехнологичного производства. При этом Альфа-Банк эффективно использует существующие механизмы государственной поддержки для финансирования агропроизводителей по привлекательной ставке и на длительные сроки. Нашими преимуществами как частного банка являются гибкость и оперативность принятия решений», - подчеркнул соруководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Альфа-Банка Максим Першин.