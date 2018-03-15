Около 3,4 тонны золота выпало в четверг из грузового самолета Ан-12 на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Якутска, сообщили ТАСС в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте.

Ранее сообщалось, что при взлете из аэропорта Якутска у Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета.

«По предварительной информации, найдены 172 слитка весом около 3,4 тонны. Груз рассыпался по взлетно-посадочной полосе из-за того, что неправильно был зафиксирован. Выпала часть золота, всего там находилось около 9 тонн», — сказали в линейном управлении МВД.

На борту самолета находились пять членов экипажа, никто не пострадал, отметили в полиции.

В авиакомпании «Нимбус» не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.

Самолет благополучно сел в аэропорту в поселке Маган (12 км от Якутска).

В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав его экипажа. Причины инцидента выясняются.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК организовали проверку по факту инцидента, по результатам которой примут процессуальное решение.