Национальный банк Украины во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» продлил санкции в отношении «дочек» российских банков.

Речь идет о Сбербанке (Киев), Проминвестбанке, ВТБ Банке, БМ Банке. Данным кредитным организациям запрещено осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

«Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц», — говорится в сообщении НБУ.

Также уточняются сроки представления информации по форме статистической отчетности № 217 («Отчет о банковских счетах и остатки средств на этих счетах физических и юридических лиц, в которых Украина применены ограничительные меры (санкции), и о намерениях осуществления финансовых операций такими лицами / в пользу таких лиц»), предусмотренной правилами организации отчетности, представляемой в НБУ.