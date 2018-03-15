Число злостных неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предприятиями ЖКХ, по состоянию на 1 января 2018 года достигло 24,2 тыс. человек.

Таким образом, по сравнению с началом 2017 года количество граждан, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось в 2,2 раза. По состоянию на 1 января задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,3 млрд рублей, увеличившись за 2017 год почти в 2,2 раза (на 1 января 2017 года — около 600 млн рублей). При этом средний размер их долга находится на уровне около 50 тыс. рублей. В свою очередь, количество источников информации, на постоянной основе передающих в НБКИ данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 66,7% и достигло 100 предприятий ЖКХ из 40 регионов РФ.

В соответствии с федеральным законом «О кредитных историях», с 2015 года в кредитных историях должников за ЖКУ фиксируется информация о факте неисполнения в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за коммунальные услуги. При этом передача данных в бюро кредитных историй осуществляется самими предприятиями, предоставляющими населению услуги ЖКХ.



Кредитная история является, по сути, документом о состоянии финансовой репутации и платежной дисциплины гражданина. Поэтому внесение в нее записи о неисполненном решении суда по оплате услуг ЖКХ означает фактический запрет на получение последующих кредитов или же значительное ухудшение их условий (ставки, срока, суммы и т.д.). При этом любые записи в кредитных историях хранятся в течение десяти лет. Таким образом, на протяжение этого периода времени информация о не погашенной по решению суда задолженности граждан за услуги ЖКХ будет доступна всем кредиторам — банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам.

«Взаимодействие предприятий ЖКХ и НБКИ является одним из наиболее действенных способов по сокращению задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Как показывает практика, около половины всех злостных неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории. Во многом это объясняется тем, что передача данных о долгах за ЖКУ в НБКИ не позволяет данным гражданам претендовать в дальнейшем на кредитные ресурсы банков, МФО, ломбардов и прочих кредиторов».