Московский Кредитный Банк обновил мобильное приложение «МКБ Бизнес» для корпоративных клиентов: запустил новый сервис — мобильный платеж, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Сервис «Мобильный платеж» — новый функционал мобильного приложения «МКБ Бизнес» — позволяет подписывать и отправлять в банк платежные поручения, созданные с использованием мобильных устройств. Сервис доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — пользователям системы «Ваш Банк Онлайн» без комиссии за подключение и обслуживание. Подключить «Мобильный платеж» можно дистанционно в системе «Ваш Банк Онлайн», — говорится в релизе.

«Мобильный платеж» позволяет отслеживать статусы платежных поручений, формировать новые платежные поручения, а также подписывать и отправлять их в банк, добавили в пресс-службе.