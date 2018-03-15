Одна из крупнейших бирж в Великобритании, лондонская Coinfloor, планирует в следующем месяце запустить возможность торговли фьючерсами на биткоин. При этом, все выплаты будут производиться в BTC, а не в фиатной валюте. Это будет первый в мире дериватив, предоставленный на условии физических расчетов.

Срочные контракты, которые выплачиваются в фиатной криптовалюте, могут стать объектом для манипулирования ценами, это принесет серьезные финансовые убытки, пояснил сооснователь Coinfloor Марк Лэмб.

По словам генерального директора Coinfloor Оби Нвосу, основная задача организации — построить мост между фиатными деньгами и криптовалютой, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость цифровых денег, сообщает РБК .

«Мы поняли это с самого начала и уже более двух лет работаем, чтобы принести эту функциональность на рынок. Теперь институциональные инвесторы и трейдеры могут извлечь выгоду из динамики рынка, в рамках собственных параметров риска и в соответствии с их индивидуальными торговыми стратегиями», — прокомментировал он.